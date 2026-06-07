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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und flüchtiger Verursacherin

Heßheim (ots)

Am 06.06.2026, gegen 12:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über einen Verkehrsunfall auf der L453 zwischen Frankenthal und Heßheim informiert. Hierbei fuhr eine Fahrzeugführerin ohne auf den fließenden Verkehr zu achten von einem Feldweg auf die Landstraße ein. Eine 48-Jährige Fahrzeugführerin, welche die Landstraße befuhr, musste hierdurch stark abbremsen und verletzte sich hierbei leicht. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und konnte anschließend durch die Polizei ermittelt werden. Gegen die 79-Jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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