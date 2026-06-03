Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Trickdieb bestiehlt Seniorin, Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps

Korbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (2. Juni) eine Seniorin in Korbach in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand, Interesse an alten Büchern zu haben, war er in die Wohnung gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter und gibt Tipps gegen Trickdiebe in der Wohnung

Am Dienstag zwischen 12.00 und 12.30 Uhr erschien der Trickdieb an der Wohnung der Seniorin in der Soester Straße in Korbach. Er gaukelte Interesse an alten Büchern vor, die er angeblich für einen Flohmarkt sammeln wollte. Die gutgläubige Seniorin wollte helfen, ließ den Unbekannten in ihre Wohnung und suchte mehrere Bücher heraus. Der dreiste Täter nutzte dies aus und entwendete Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst einige Stunden später und erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 60 Jahre alt,

etwa 175 cm groß, untersetzte Statur, sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt, trug eine rote Kappe.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die auf der Suche nach Zeugen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05631-9710.

Trickdiebe sind erfindungsreich

Die Täter täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Überwiegend werden ältere, teils hochbetagte Menschen von oft überörtlich agierenden Täterinnen und Tätern kontaktiert.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Um sich vor Trickdiebstahl in der Wohnung zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Sehr wichtig: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - nutzen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, das Gewünschte, beispielsweise ein Glas Wasser, hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel den Notruf der Polizei 110 an!

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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