PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Trickdieb bestiehlt Seniorin, Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps

Korbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (2. Juni) eine Seniorin in Korbach in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand, Interesse an alten Büchern zu haben, war er in die Wohnung gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter und gibt Tipps gegen Trickdiebe in der Wohnung

Am Dienstag zwischen 12.00 und 12.30 Uhr erschien der Trickdieb an der Wohnung der Seniorin in der Soester Straße in Korbach. Er gaukelte Interesse an alten Büchern vor, die er angeblich für einen Flohmarkt sammeln wollte. Die gutgläubige Seniorin wollte helfen, ließ den Unbekannten in ihre Wohnung und suchte mehrere Bücher heraus. Der dreiste Täter nutzte dies aus und entwendete Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst einige Stunden später und erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 60 Jahre alt,

etwa 175 cm groß, untersetzte Statur, sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt, trug eine rote Kappe.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die auf der Suche nach Zeugen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05631-9710.

Trickdiebe sind erfindungsreich

Die Täter täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Überwiegend werden ältere, teils hochbetagte Menschen von oft überörtlich agierenden Täterinnen und Tätern kontaktiert.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Um sich vor Trickdiebstahl in der Wohnung zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Sehr wichtig: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - nutzen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, das Gewünschte, beispielsweise ein Glas Wasser, hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel den Notruf der Polizei 110 an!

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 12:11

    POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Kiosk

    Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag (31. Mai) auf Montag (1. Juni) brachen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk in Frankenberg ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und konnten so in den Kiosk in der Frankenberger Uferstraße einsteigen. Sie entwendeten mehrere Packungen Zigaretten, alkoholische Getränke, einen Computer, eine Kaffeemaschine sowie Behältnisse mit ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:11

    POL-KB: Korbach - Auto von Parkplatz gestohlen

    Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag (31. Mai) auf Montag (1. Juni) entwendete ein Unbekannter einen Toyota von einem Parkplatz in Korbach. Die Polizei bittet Hinweise. Der graue Toyota Hilux wurde am späten Sonntagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Strother Straße in Korbach abgestellt. Am Montag um 04.20 Uhr musste die Halterin feststellen, dass das Auto auf unbekannte Weise gestohlen worden war. An ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:06

    POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Firmengebäude

    Korbach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (22. Mai) bis Dienstagmorgen (26. Mai) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Ruhrstraße in Frankenberg ein. Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Täter in das Firmengebäude. Hier brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist aktuell noch unklar. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren