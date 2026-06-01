Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Auto von Parkplatz gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (31. Mai) auf Montag (1. Juni) entwendete ein Unbekannter einen Toyota von einem Parkplatz in Korbach. Die Polizei bittet Hinweise.

Der graue Toyota Hilux wurde am späten Sonntagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Strother Straße in Korbach abgestellt. Am Montag um 04.20 Uhr musste die Halterin feststellen, dass das Auto auf unbekannte Weise gestohlen worden war. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 50.000 Euro befanden sich KB-Kennzeichen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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