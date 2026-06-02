POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Kiosk
Korbach (ots)
In der Nacht von Sonntag (31. Mai) auf Montag (1. Juni) brachen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk in Frankenberg ein. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und konnten so in den Kiosk in der Frankenberger Uferstraße einsteigen. Sie entwendeten mehrere Packungen Zigaretten, alkoholische Getränke, einen Computer, eine Kaffeemaschine sowie Behältnisse mit Bargeld.
Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.
Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
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