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Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Sachbeschädigung an Autos

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 26. Mai, in der Straße Bahnhof in Waldeck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten hatten eine Haustür stark beschädigt. Außerdem schlugen sie mehrere Scheiben an älteren, auf dem Grundstück abgestellten, Autos ein. Der Schaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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