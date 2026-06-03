POL-KB: Waldeck - Sachbeschädigung an Autos
Korbach (ots)
Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 26. Mai, in der Straße Bahnhof in Waldeck. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Unbekannten hatten eine Haustür stark beschädigt. Außerdem schlugen sie mehrere Scheiben an älteren, auf dem Grundstück abgestellten, Autos ein. Der Schaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
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