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Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zahlreiche Sachbeschädigungen an Autos, Tatverdächtiger festgenommen

Korbach (ots)

Am Mittwoch (3. Juni) kam es in Korbach zu insgesamt acht Sachbeschädigungen an Autos. Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung einer aufmerksamen Zeugin, die einen Mann beobachtet hatte, der mit einem Stein die Scheibe eines am Hanseplatz geparkten Autos eingeschlagen haben soll. Die Zeugin konnte den Mann gut beschreiben, nach der Tat sei er in Richtung Bahnhof gelaufen. Sie habe noch ein zweites Mal das Klirren einer eingeschlagenen Scheibe hören können.

Die unmittelbar nach der Meldung am Tatort eingetroffene Streife der Polizei Korbach konnte am Hanseplatz zwei Autos feststellen, an denen Scheiben eingeschlagen worden waren. Im Rahmen der sofortigen Fahndung traf die Polizei in der Arolser Landstraße auf einen 27-jährigen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Anschließend meldeten sich insgesamt sechs weitere Geschädigte bei der Polizei, bei denen ebenfalls mit Steinen Scheiben an Autos eingeschlagen worden waren.

Neben den zwei Sachbeschädigungen am Hanseplatz lagen die Tatorte auf dem Parkplatz beim Kreishaus, im Ermighäuser Weg, im Ziegelhüter Weg und in der Arolser Landstraße. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Der 27-Jährige wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Polizei Korbach ermittelt nun gegen ihn wegen Sachbeschädigungen in mindestens acht Fällen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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