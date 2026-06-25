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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 37-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in Haft

Ludwigsburg (ots)

Gegen 10.30 Uhr hatten am Samstag (20.06.2026) mehrere Zeugen einen Mann im Bereich der U-Bahn-Endhaltestelle in Remseck am Neckar - Neckargröningen gemeldet, der sich aggressiv verhalte und gegen Glasscheiben schlage.

Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Kornwestheim trafen kurz darauf den 37 Jahre alten Mann an, der sich auch ihnen gegenüber schnell aggressiv verhielt und das Aushändigen seines Ausweisdokuments verweigerte. Als der 37-Jährige nach einer Glasflasche griff und mit dieser drohend auf die Polizisten zuging, drohten die Beamten den Einsatz von Pfefferspray an, woraufhin der Mann von einem Angriff absah. Anschließend gelang es den Einsatzkräften den Mann zu Boden zu bringen. Dabei entstand ein Gerangel, bei welchem der Tatverdächtige versuchte, die Schusswaffe von einem der Polizisten aus dessen Holster zu reißen. Der Polizeibeamte konnte den Angriff unterbinden und es gelang schließlich, dem 37-Jährigen Handschließen anzulegen. Durch die Widerstandshandlungen erlitt einer der beiden Beamten leichte Verletzungen.

Nachdem der 37-Jährige den restlichen Tag sowie die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim hatte verbringen müssen, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag (21.06.2026) einer Haftrichterin am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, setzte diesen in Vollzug und wies den 37 Jahre alten eritreischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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