LPI-SHL: Moped entwendet - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots) - Ein Autofahrer fuhr Montagvormittag auf der Straße "Reiherstor" in Schmalkalden. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswände von zwei Häusern in der Straße. Zuvor war es bereits zu einer weiteren Kollision mit einer gegenüberliegenden Hauswand in der Straße "Rötbergtreppe" gekommen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort - konnte jedoch in der ...

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