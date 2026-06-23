LPI-SHL: Moped entwendet - Zeugen gesucht
Floh (ots)
Montag zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine grüne Simson S50, die auf einem Abstellplatz am Eingang der Ebertswiese in Floh gesichert abgestellt war. Der/die Unbekannten stahlen neben dem Moped auch den dazugehörigen Integralhelm und das Schloss. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib der Simson geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0155679/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Pressestelle
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Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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