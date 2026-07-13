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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wittlingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 13.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6344 zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung von drei Fahrzeugen.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße bergwärts von Wittlingen kommend in Richtung Lörrach-Haagen, als er in einer Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger überholen wollte. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Motorrad samt Fahrer geriet zwischen den entgegenkommenden Pkw und dem mit Heuballen beladenen Anhänger des Traktors. Danach stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Der entgegenkommende Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Grünstreifen zum Stehen. Mit schwersten Verletzungen wurde der 25-jährige Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Der entgegenkommende 37-jährige Pkw-Fahrer, eine mitfahrende 37-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren wurden leicht verletzt. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde diese vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und der Pkw mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Strecke war bis gegen 17.00 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war zur Fahrbahnreinigung auch eine Spezialfirma im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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