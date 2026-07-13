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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter versucht über geöffnetes Fenster in Wohnung einzusteigen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, gegen 12.00 Uhr, versuchte ein unbekannter 
Mann über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in einem 
Seniorenzentrum in der Römerstraße einzusteigen. Die Bewohnerin 
befand sich in ihrer Wohnung und sprach den Unbekannten an, welcher 
von dem Fassadenvorsprung heruntersprang und zusammen mit einem 
weiteren unbekannten Mann in Richtung eines Lebensmittelgeschäftes zu
Fuß flüchtete. Die beiden Unbekannten könnten im weiteren Verlauf in 
einem dunklen VW Touran geflüchtet sein. Eine Fahndung nach den 
beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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