Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter versucht über geöffnetes Fenster in Wohnung einzusteigen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, gegen 12.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in einem Seniorenzentrum in der Römerstraße einzusteigen. Die Bewohnerin befand sich in ihrer Wohnung und sprach den Unbekannten an, welcher von dem Fassadenvorsprung heruntersprang und zusammen mit einem weiteren unbekannten Mann in Richtung eines Lebensmittelgeschäftes zu Fuß flüchtete. Die beiden Unbekannten könnten im weiteren Verlauf in einem dunklen VW Touran geflüchtet sein. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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