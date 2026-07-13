Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 17.40 Uhr, kam es and der Kreuzung Nollinger Straße / Goethestraße / Hardtstraße zu einem Unfall mit Beteiligung von zwei Fahrzeugen.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem roten Renault Captur die Goethestraße und wollte die Nollinger Straße geradeaus in Richtung Hardtstraße überqueren. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem roten Renault Megane die Nollinger Straße in Richtung Degerfelden. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten, beide seien bei "Grünlicht" der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren, sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

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