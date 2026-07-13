PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 17.40 Uhr, kam es and der Kreuzung Nollinger Straße / Goethestraße / Hardtstraße zu einem Unfall mit Beteiligung von zwei Fahrzeugen.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem roten Renault Captur die Goethestraße und wollte die Nollinger Straße geradeaus in Richtung Hardtstraße überqueren. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem roten Renault Megane die Nollinger Straße in Richtung Degerfelden. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten, beide seien bei "Grünlicht" der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren, sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 15:25

    POL-FR: Schliengen: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.07.2026, 22.00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 03.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Gaststätte am Marktplatz zu gelangen. In der Gaststätte wurden weitere Türen aufgehebelt. Entwendet wurden unter anderem eine Kaffeemaschine, Eine Kasse mit Bargeld sowie hochpreisige Sekt- und Weinflaschen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren