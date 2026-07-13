Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall in der Untere Dorfstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, kurz vor 09.00 Uhr, befuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin die Unter Dorfstraße von der Nollinger Straße herkommend und fuhr einem vor ihr fahrenden Pkw auf. Mutmaßlich verwechselte die 81-Jährige danach das Gas- mit dem Bremspedal und kam mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw mit einem Geländer kollidierte. Die 81-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 73-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

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