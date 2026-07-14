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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Lehen: Mitarbeiter bei Fahrscheinkontrolle verletzt

Freiburg (ots)

Ein Fahrkartenkontrolleur wurde am Sonntagmittag, 13.07.2026, gegen 13:20 Uhr in einem Linienbus in der Ziegelhofstraße im Freiburger Stadtteil Lehen angegriffen und verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann das Ticket eines Fahrgastes überprüft. Als es zu Beanstandungen seitens des Fahrausweisprüfers gekommen sein soll, habe der 43 Jahre alte Fahrgast unvermittelt aggressiv reagiert und den Mitarbeiter mit einem Mobiltelefon ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der Kontrolleur leicht verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

ak

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Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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