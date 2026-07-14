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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte beschmieren Fassade des Amtsgerichts mit Farbe - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich zwischen dem 07. und 09. Juli die Hausfassade des Amtsgerichts Freiburg im Bereich Holzmarkt 2 und 4 mit Farbbeuteln beworfen und mit Graffiti besprüht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761 882 4221 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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