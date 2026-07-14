Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl von zwei Fahrrädern aus Kellerraum

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.07.2026, 19.30 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 09.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise in den Keller und in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Inzlinger Straße in Stetten. Aus dem Kellerraum wurden zwei nicht verschlossene Fahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

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