Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin

Bretzenheim (ots)

Bereits am Freitag, 27. März, gegen 16 Uhr, kam es auf dem gemeinsamen Rad-/Fußweg zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin. Der Scooter-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache von hinten in die Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich verletzte. Der Scooter-Fahrer drehte wieder um und fuhr in Richtung Langenlonsheim unerkannt davon. Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Scooter-Fahrer an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

