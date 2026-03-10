PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin

Bretzenheim (ots)

Bereits am Freitag, 27. März, gegen 16 Uhr, kam es auf dem gemeinsamen Rad-/Fußweg zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin. Der Scooter-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache von hinten in die Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich verletzte. Der Scooter-Fahrer drehte wieder um und fuhr in Richtung Langenlonsheim unerkannt davon. Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Scooter-Fahrer an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:02

    POL-PDKH: Mann durch Messer verletzt

    Bad Kreuznach, Europaplatz (ots) - Im Rahmen der Streifenfahrt wurden am Montag, den 9. März 2026, um 21.45 Uhr, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach von einem Mann in der Wilhelmstraße angesprochen, der eine Schnittverletzung im Gesicht hatte. Seinen Angaben nach kam es zuvor am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, wobei er mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt wurde. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:55

    POL-PDKH: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt und Kindersicherung

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 09.03.2026 wurde im Zeitraum von 14.30 bis 15.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz Brückes/B 41 eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei den Verkehrskontrollen standen bei den Fahrzeugführenden und Mitfahrenden vorrangig die Gurtpflicht bzw. die Kindersicherung im Fokus. Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert. Es konnten 8 Gurtverstöße, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:11

    POL-PDKH: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 10.53 Uhr wurde ein 42-jähriger eScooter-Fahrer in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem amtsbekannten Fahrer konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der Mann räumte zunächst den regelmäßigen Konsum von THC ein. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte aber auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren