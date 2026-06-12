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Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter steckt vergessene Geldbörse ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 11.06.2026, stahl ein Unbekannter an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts an der Kurze Straße ein Portemonnaie.

Eine 54-jährige Bielefelderin legte, gegen 12:50 Uhr, beim Umräumen ihrer Tasche ihre Geldbörse an der Kasse des Geschäftes ab. Anschließend verließ sie den Kassenbereich. Gegen 13:15 Uhr entdeckte ein unbekannter Kund des Ladens das Portemonnaie und steckte es ein. Anschließend verließ er das Geschäft.

Der Tatverdächtige war mit einer schwarzen Jacke, beigem Pullover und grauer Cargo-Hose bekleidet. Er trug ein grünes Basecap mit einer Sonnenbrille und einen grauen Rucksack.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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