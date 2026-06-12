POL-BI: Täter steckt vergessene Geldbörse ein
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 11.06.2026, stahl ein Unbekannter an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts an der Kurze Straße ein Portemonnaie.
Eine 54-jährige Bielefelderin legte, gegen 12:50 Uhr, beim Umräumen ihrer Tasche ihre Geldbörse an der Kasse des Geschäftes ab. Anschließend verließ sie den Kassenbereich. Gegen 13:15 Uhr entdeckte ein unbekannter Kund des Ladens das Portemonnaie und steckte es ein. Anschließend verließ er das Geschäft.
Der Tatverdächtige war mit einer schwarzen Jacke, beigem Pullover und grauer Cargo-Hose bekleidet. Er trug ein grünes Basecap mit einer Sonnenbrille und einen grauen Rucksack.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.
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