Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert beim Wenden mit E-Scooter - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Wenden eines Pkws in der Friedrichstraße kam es am Montag, 13.07.2026, gegen 23.35 Uhr, zu einem Unfall mit Beteiligung eines E-Scooters.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an und wollte auf der Friedrichstraße wenden. Dabei kollidierte er mit einem auf der Friedrichstraße fahrenden 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter deutlich schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer fährt, was zur Folge hat, dass gegen den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Zudem wurde auch gegen den Vater des 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da dieser im Verdacht steht das Fahren seines Sohnes ohne Fahrerlaubnis zumindest zugelassen zu haben.

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