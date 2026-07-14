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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert beim Wenden mit E-Scooter - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Wenden eines Pkws in der Friedrichstraße kam es am Montag, 13.07.2026, gegen 23.35 Uhr, zu einem Unfall mit Beteiligung eines E-Scooters.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an und wollte auf der Friedrichstraße wenden. Dabei kollidierte er mit einem auf der Friedrichstraße fahrenden 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter deutlich schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer fährt, was zur Folge hat, dass gegen den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Zudem wurde auch gegen den Vater des 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da dieser im Verdacht steht das Fahren seines Sohnes ohne Fahrerlaubnis zumindest zugelassen zu haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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