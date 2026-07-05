POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026
Salzgitter (ots)
Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person
Salzgitter, Stadtteil Lesse, Bereler Straße (K 4), 04.07.2026, gegen 10:50 Uhr
Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K 5 aus Rtg. Söhlde kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Bereler Straße, K4- Richtung Lesse, abzubiegen (Verkehrszeichen: Vorfahrt gewähren). Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 54-Jährigen Radfahrer, welcher beabsichtigte die Bereler Straße (K 4) aus Rtg. Lesse kommend in Rtg. Berel zu befahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt dem Klinikum Salzgitter zugeführt. Der Pkw wurde leicht beschädigt und war/ist weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
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