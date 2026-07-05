Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Salzgitter, Stadtteil Lesse, Bereler Straße (K 4), 04.07.2026, gegen 10:50 Uhr

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K 5 aus Rtg. Söhlde kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Bereler Straße, K4- Richtung Lesse, abzubiegen (Verkehrszeichen: Vorfahrt gewähren). Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 54-Jährigen Radfahrer, welcher beabsichtigte die Bereler Straße (K 4) aus Rtg. Lesse kommend in Rtg. Berel zu befahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt dem Klinikum Salzgitter zugeführt. Der Pkw wurde leicht beschädigt und war/ist weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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