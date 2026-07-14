Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrollen am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und im Landkreis Waldshut auf beliebten Ausflugsstrecken präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Am Samstag, 11.07.2026, wurde eine Kontrollstelle mit Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Überwachung des technischen Zustandes der Motorräder auf der Gemarkung Schluchsee an der Bundesstraße 500 eingerichtet. Am Sonntag, 12.07.2026 wurden Kontrollstellen auf der Gemarkung St. Blasien an der Landstraße 149 sowie auf der Gemarkung Menzenschwand an der Landstraße 146 eingerichtet. Insgesamt wurden 127 Motorräder kontrolliert. 32 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 4 Geschwindigkeitsverstöße. 17 Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Ein Motorradfahrer wurde beanstandet, da bei einer Geräuschmessung an seinem Motorrad die zugelassenen Werte überschritten wurden.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis mindestens Oktober fortgeführt.

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