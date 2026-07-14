Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Brand einer Arbeitsmaschine

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.07.2026, geriet gegen 20:30 Uhr auf einem Feld in Obereggingen ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte trotz des schnellen Einschreitens die Ballenpresse nicht mehr retten, diese brannte vollständig aus. Da es dem Fahrer gelang, die Ballenpresse rechtzeitig abzuhängen, wurde der Traktor nur leicht beschädigt. Neben der Ballenpresse wurden auch mehrere gepresste Heuballen durch das Feuer beschädigt. Insgesamt dürfte der Sachschaden über 100.000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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