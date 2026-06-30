Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe auf Baustelle in Erfurt unterwegs

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen zu schaffen. Die Täter durchtrennten zunächst das Vorhängeschloss eines Tanks. Anschließend schlossen sie eine mitgebrachte Batterie an die Pumpe an und zapften rund 400 Liter Diesel ab. Weitere etwa 50 Liter Kraftstoff entwendeten sie aus einem Minibagger auf dem Baustellengelände. Der Wert des gestohlenen Diesels beläuft sich auf knapp 800 Euro. Am Vorhängeschloss entstand ein Schaden von rund 25 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

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