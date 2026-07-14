Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Diebstahl aus Wohnhaus - Tatverdächtiger flieht übers Dach

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger auf noch nicht geklärte Art und Weise in ein Wohnhaus. Ein 18-jähriger Bewohner entdeckte den Unbekannten, woraufhin dieser ins Dachgeschoss floh und über ein Dachfenster aus der Wohnung entkam. Ein Nachbar, der auf die Situation aufmerksam geworden war, konnte den Unbekannten noch sehen, aber nicht aufhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Der Tatverdächtige wurde als hagere ungefähr 190 cm große Person beschrieben. Er soll um die 20 Jahre alt gewesen sein und mit einem Basecap, einer kurzen roten Hose, sowie mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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