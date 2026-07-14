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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck- Buch: Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Flächenbrand im Albbrucker Ortsteil Buch. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine etwa ein halber Hektar große Fläche mit abgemähtem Heu in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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