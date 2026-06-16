Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Westhausen: Brand einer Halle - hoher Sachschaden

In der Halle eines Entsorgungsbetriebs in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße ist es am Freitag gegen 16:17 Uhr zu einem Brand gekommen. Ein 40-jähriger Mitarbeiter entfernte zuvor den Motor eines Fahrzeugs, welches sich auf einer Hebebühne befand. Im Verlauf dieser Arbeiten stellte er Flammen fest, die vom Fahrzeug auf der Hebebühne ausgingen. Eigene Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern blieben erfolglos. Das Feuer griff anschließend auf einen in unmittelbarer Nähe gelagerten Stapel Reifen über und breitete sich im weiteren Verlauf auf die gesamte Firmenhalle aus. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Aalen und Westhausen-Lippach vollständig gelöscht werden. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge und 44 Einsatzkräfte vor Ort. Zudem war eine Besatzung eines Rettungswagens im Einsatz. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro. Während des Einsatzgeschehens war die Dr.-Rudolf-Schieber-Straße zeitweise vollständig gesperrt.

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