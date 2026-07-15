Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Schwerer Verkehrsunfall in Marzell - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 19.55 Uhr kam es in Marzell zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem Rennrad.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kanderstraße in Marzell bergwärts und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen 54-jährigen Rennradfahrer, welcher die Kanderstraße talwärts in Richtung Malsburg befuhr. Der Rennradfahrer kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch die Kollision wurde der Rennradfahrer schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen. Eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

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