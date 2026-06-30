Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zwei Leichtverletzte nach

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (29.06.2026, 14.20 Uhr) eine 42-jähige Frau und ein 7-jähriges Mädchen (beide aus Westkirchen) in Ennigerloh-Westkirchen leicht verletzt worden.

Ein 56-jähriger Everswinkler fuhr mit seinem Lkw auf der Warendorfer Straße und aus noch unklarer Ursache auf das Auto der Westkirchnerin auf. Durch den Aufprall stieß ihr Pkw weiter gegen das Auto einer 39-jährigen Westkirchnerin - sie blieb unverletzt, genau wie der Lkw-Fahrer.

Rettungskräfte brachten die 42-Jährige und das Kind leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 63.000 Euro geschätzt.

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