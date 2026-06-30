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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag (29.06.2026, 13.45 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum leicht verletzt worden.

Eine 55-jährige Lippstädterin stieß an einer Einmündung an der Kaiser-Wilhelm-Straße mit dem von rechts kommenden 56-jährigen Neubeckumer auf seinem Pedelec zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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