Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag (29.06.2026, 13.45 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum leicht verletzt worden.

Eine 55-jährige Lippstädterin stieß an einer Einmündung an der Kaiser-Wilhelm-Straße mit dem von rechts kommenden 56-jährigen Neubeckumer auf seinem Pedelec zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.

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