POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag (29.06.2026, 13.45 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum leicht verletzt worden.
Eine 55-jährige Lippstädterin stieß an einer Einmündung an der Kaiser-Wilhelm-Straße mit dem von rechts kommenden 56-jährigen Neubeckumer auf seinem Pedelec zusammen.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.
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