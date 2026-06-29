Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Körperliche Auseinandersetzung - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einer kleinen Gruppe (vier bis fünf) junger Männer geben, die am Freitag (26.06.2026, 14.20 Uhr) in eine körperliche Auseinandersetzung am Tuttenbrocksee in Beckum verwickelt war?

Ein 17-jähriger Ahlener hatte an einer Warteschlange gestanden, als er von einem unbekannten Jugendlichen unmittelbar angesprochen wurde. Der Ahlener folgte dem Jugendlichen im Glauben, etwas bereden zu wollen. Kurz danach versuchte der Unbekannte den 17-Jährigen zu schlagen. Weitere Jugendliche kamen hinzu, hielten den Ahlener fest und schlugen ihn. Erst als Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und eingriffen, flüchteten die Angreifer.

Ein Teil wird wie folgt beschrieben:

1. Zwischen 17 und 19 Jahre alt, an einem Arm Tattoo mit einer Zahl, 1.75 Meter groß, schwarze Haare. 2. Anfang 20, schwarze Haare, Vollbart und eine Brille. 3. Etwa 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1.70 Meter groß, stabilere Statur, schwarze Cap.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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