POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Sudbergweg in Oelde eingebrochen.
Zwischen Samstag (27.06.2026, 21.00 Uhr) und Sonntag (28.06.2026, 07.30 Uhr) gelangten die gewaltsam in das Haus und durchwühlten es.
Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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