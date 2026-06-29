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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Sudbergweg in Oelde eingebrochen.

Zwischen Samstag (27.06.2026, 21.00 Uhr) und Sonntag (28.06.2026, 07.30 Uhr) gelangten die gewaltsam in das Haus und durchwühlten es.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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