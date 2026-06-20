Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler- Einbruch in Wohnhaus

Annweiler (ots)

Am 19.06.2026, im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Annweiler zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der sich bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.

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