Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Alleinunfall - Kollision mit Baum

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Montagmorgen (29.06.2026, 05.30 Uhr) ein 58-jährier Autofahrer aus Langenberg in Sassenberg verletzt worden.

Der Mann fuhr auf der Robert-Linnemann-Straße Richtung Greffener Straße und kam aus noch unklarer Ursache auf den Grünstreifen und stieß hier mit einem Baum zusammen.

Rettungskräfte brachten den Langenberger leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

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