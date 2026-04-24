Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Unfall mit Straßenbahn auf der Mülheimer Straße

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Oberhausen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend ist es gegen 18:30 Uhr auf der Mülheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und mehreren PKW gekommen. Dabei sind insgesamt drei PKW und eine Straßenbahn durch den Unfallhergang beschädigt worden. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen war zufällig als Ersthelfer vor Ort und konnte die betroffenen Personen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst betreuen.

Eine Person wurde leicht verletzt und ist durch den Rettungsdienst in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert worden.

Die Feuerwehr unterstütze die Polizei bei der Verkehrsabsicherung und schaltete ein Fahrzeug stromlos. Gemeinsam mit einem Notfall-Manager der Verkehrsbetriebe wurde dann noch die Bergung der Straßenbahn vorbereitet.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr.

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