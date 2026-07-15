Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, kam es gegen 19:30 Uhr an der Einmündung der K6595 in die L159, von Lauchringen in Richtung Detzeln, zu einem Brand eines Mercedes. Die drei Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren konnten sich in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen konnte das Fahrzeug nicht mehr retten, es brannte vollständig aus. Das Wrack wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt. Es dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Die Ermittlung zur Brandursache dauert derzeit noch an. Möglicherweise könnte ein technischer Defekt ursächlich sein.

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