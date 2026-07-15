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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Vegetationsbrand

Eine abgerissene Stromleitung hat am Montagnachmittag bei den Hardthöfen zu einem Vegetationsbrand geführt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war gegen 15.30 Uhr ein 22-Jähriger mit Arbeiten auf dem Acker beschäftigt und riss dabei mit dem Ladekran eines Rückezugs wohl aus Unachtsamkeit eine dort verlaufende Stromleitung ab. Hierdurch kam es zu Funkenflug, der das Stroh auf dem Feld entzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand, der rund zweieinhalb Stunden später nochmals aufflammte und abermals abgelöscht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Leibertingen

Ballenpresse und Feld geraten in Brand

Mutmaßlich aufgrund Funkenschlags ist es am Montagnachmittag bei Leibertingen an einer Ballenpressmaschine zu einem Brand auf einem Feld gekommen. Gegen 16 Uhr brach das Feuer an dem landwirtschaftlichen Gerät aus und griff auch auf den bearbeiteten Acker über. Dem Landwirt gelang es noch, die Zugmaschine abzukoppeln und in Sicherheit zu bringen. Insgesamt gerieten rund 2.000 Quadratmeter des Feldes in Brand, den die Feuerwehr schließlich löschte und eine weitere Brandausbreitung in Richtung eines Waldgebiets verhinderte. Der entstandene Gesamtsachschaden an Ballenpresse und Feld wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag einen im Äußeren Mühlweg vor einem Lebensmitteldiscounter geparkten Dacia Sandero gestreift und danach Unfallflucht begangen. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkten beschädigte der Unbekannte im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr den Wagen am linken hinteren Radlauf und im linken Bereich der Heckstoßstange. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Kabel gestohlen

Mehrere hundert Meter Kabel haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Lagerplatz im Hesselbühl gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich durch einen Bauzaun Zutritt zum Gelände und zerteilten die Kabel offenbar vor Ort mit einer Akkuflex. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt zu dem Diebstahl und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen im dortigen Gewerbegebiet Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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