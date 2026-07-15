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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Auto kollidiert mit Felswand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, geriet gegen 20:00 Uhr ein 47-jähriger Fahrer eines BMW auf der L157 zwischen Birkendorf und Ühlingen zunächst aus ungeklärten Gründen gegen die Leitplanke. Durch den Anstoß kam der BMW ins Schleudern und kollidierte mit einer Felswand. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 30 Jahren blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindesten 45.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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