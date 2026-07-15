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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Autofahrer überschlägt sich

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 14.07.2026, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die L146, von Äule kommend in Fahrtrichtung Menzenschwand. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einer kleinen Tanne. Der 21-Jährige konnte sich selbständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651-93360
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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