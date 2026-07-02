Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 29.06.2026 gegen 08:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in einem nicht genau bestimmbaren Zeitraum gegen eine Straßenlaterne im Bereich der Breslauer Straße in Wittlich gefahren war.

Die Straßenlaterne wurde nicht unerheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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