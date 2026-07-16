Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Brennender Jagdhochsitz von Feuerwehr gelöscht

Freiburg (ots)

Zu einem brennenden Jagdhochsitz rückte am Dienstag, 14.07.2026 gegen 17.40 Uhr Polizei und Feuerwehr auf ein Flurstück an der Hauptstraße, gegenüber der Kiesgrube, aus. Vor Ort konnte die Feuerwehr Rheinfelden den Brand schnell löschen. Der Hochsitz aus Holz wurde beinahe komplett zerstört. Weiter wurde auch die umliegende Wiese auf einer Fläche von etwa 3x10 Meter in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

md/ce

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