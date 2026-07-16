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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Fußgängerin angefahren - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Stühlingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 79-jähriger Seat-Fahrer aus einer Parklücke rückwärts in die Hauptstraße einzufahren. Dabei soll er die 86-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg hinter dem Auto vorbeiging, übersehen haben. Die Fußgängerin wurde angefahren und kam zu Fall. Dadurch wurde sie verletzt und mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Der 79- Jährige blieb noch ein paar Minuten an der Unfallstelle, entfernte sich dann aber ohne sein Daten anzugeben. Nach Zeugenhinweisen konnte der Fahrer samt Auto festgestellt werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und soll das Auto unerlaubt in Gebrauch genommen haben. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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