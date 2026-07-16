POL-FR: Efringen-Kirchen: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Stühlingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 79-jähriger Seat-Fahrer aus einer Parklücke rückwärts in die Hauptstraße einzufahren. Dabei soll er die 86-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg hinter dem Auto vorbeiging, übersehen haben. Die Fußgängerin wurde angefahren und kam zu Fall. ...

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