POL-FR: Efringen-Kirchen: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 15.07.2026, ereignete sich in der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens ein schwerer Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 61-Jähriger beim Reinigen einer Arbeitsmaschine schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Efringen und Wintersweiler musste kurzzeitig gesperrt werden.
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