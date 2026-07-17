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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15.07.2026, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2026, 05:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Alten Straße in Weil am Rhein einzudringen. Die gut gesicherten Zugänge verhinderten den Eintritt eines Vermögensschadens. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07621 97 97 0 entgegen.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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