Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Kollision zwischen Auto und Fahrrad - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem 30-jährigen Mountainbike- Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 34 Jahre alte Renault-Fahrer von einem Parkplatz in den Papierweg in Richtung Hammerstreiner Straße einzufahren. Dabei soll er den Mountainbike- Fahrer übersehen haben, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad und am Renault entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 3.000 Euro

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