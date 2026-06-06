Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Zwischen Blaulicht und Berufung - Welcome Day 2026 zeigt die Polizei von morgen

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Oldenburg (ots)

Sirenen heulen kurz auf, Einsatzfahrzeuge rollen über das Gelände, Studierende erklären ihre Ausrüstung, während Besucherinnen und Besucher gespannt zuhören. Es sind Eindrücke wie diese, die den Welcome Day der Polizeiakademie Niedersachsen zu mehr machen als einer Informationsveranstaltung: zu einem Tag, der zeigt, was Polizeiarbeit heute bedeutet - und wer sie morgen prägen wird.

Mit dem Welcome Day 2026 hat die Polizeiakademie Niedersachsen am Studienort Oldenburg erneut ihre Türen geöffnet und mehreren tausend Gästen einen direkten Einblick in Studium- und Polizeialltag ermöglicht. Bewerberinnen und Bewerber, angehende Studierende, sowie Angehörige nutzten die Gelegenheit, die Vielfalt und die Anforderungen des Polizeiberufs hautnah zu erleben.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur die Bandbreite polizeilicher Einsatzmöglichkeiten - vom Streifendienst über spezialisierte Einheiten bis hin zu modernen Trainingsformen -, sondern vor allem die Frage, welche Haltung dieser Beruf verlangt.

Die Polizei Niedersachsen präsentierte sich als moderner, lernender und demokratisch geprägter Teil der Gesellschaft, der Sicherheit nicht nur gewährleistet, sondern aktiv mitgestaltet.

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, betonte in ihrer Ansprache: "Der Welcome Day macht sichtbar, wie vielfältig und verantwortungsvoll der Polizeiberuf ist. Wer sich für diesen Weg entscheidet, übernimmt Verantwortung für die Sicherheit unserer Gesellschaft und unser demokratisches Zusammenleben. Wir brauchen junge Menschen, die mit Haltung, Engagement und Menschlichkeit diesen Weg gehen wollen."

Die Veranstaltung wurde durch zahlreiche Vorführungen und Mitmachangebote geprägt. Besucherinnen und Besucher konnten realitätsnahe Trainingssituationen erleben, mit Studierenden und Polizeikräften ins Gespräch kommen und sich ein eigenes Bild vom Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen machen.

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, unterstrich die Bedeutung des Welcome Day: "Der Welcome Day ist für uns mehr als eine Informationsveranstaltung. Wir zeigen hier, was Polizeiarbeit wirklich ausmacht - mit all ihren Anforderungen, aber auch mit ihren Chancen. Gleichzeitig machen wir deutlich: Vertrauen entsteht nicht von selbst. Es muss durch Professionalität, Integrität und verantwortungsvolles Handeln jeden Tag neu erarbeitet werden."

Die Themenbereiche des Tages waren bewusst breit angelegt. Neben klassischen Einsatzfeldern wie Streifendienst, Kriminaltechnik oder Bereitschaftspolizei wurden auch moderne Aspekte polizeilicher Arbeit sichtbar - etwa Digitalisierung, Kommunikation, gesellschaftliche Verantwortung und Teamarbeit.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Polizeibehörden sowie spezialisierter Einheiten standen für Gespräche zur Verfügung und gaben Einblicke in die vielfältigen beruflichen Perspektiven innerhalb der Polizei Niedersachsen.

Der Welcome Day macht damit deutlich:

Der Einstieg in den Polizeiberuf beginnt nicht erst im Einsatz - sondern mit Verständnis, Haltung und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Für viele der Besucherinnen und Besucher war dieser Tag daher mehr als ein Informationsangebot. Er war ein erster Schritt auf dem Weg in einen Beruf, der fordert - und zugleich die Möglichkeit bietet, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Oder, wie es an diesem Tag immer wieder spürbar wurde: Polizei ist nicht nur ein Beruf. Es ist eine Entscheidung.

Für Rückfragen:

Pressestelle der Polizeiakademie Niedersachsen Bürgermeister-Stahn-Wall 9, 31582 Nienburg Telefon: 05021 844 1004 E-Mail: pressestelle@pa.polizei.niedersachsen.de

Hintergrund:

Der Welcome Day bietet Einblicke in die Inhalte des Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen sowie in die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei Niedersachsen. Dazu zählen unter anderem der Einsatz- und Streifendienst, spezialisierte Einheiten, kriminalpolizeiliche Aufgaben sowie weitere Tätigkeitsfelder.

Weitere Informationen unter:

www.polizei-studium.de

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