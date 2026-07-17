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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Auto mehrfach überschlagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, geriet kurz vor 07:00 Uhr eine 27-jährige BMW-Fahrerin auf der L161 von Hohentengen in Richtung Rheinheim, aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich mehrfach und blieb neben der Fahrbahn liegen. Die Freiwillige Feuerwehr musste die Fahrerin aus dem Auto befreien. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die L 161 war für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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