Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: eScooter vor Drogeriemarkt gestohlen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, wurde in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:40 Uhr ein schwarzer eScooter vor einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße, Höhe des Viehmarktplatzes, entwendet. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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