Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auffahrunfall im Feierabendverkehr und Brandentdeckung durch aufmerksamen Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 in Fahrtrichtung Tiengen in unmittelbarer Nähe des dortigen Zollübergangs. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Waldshut fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer aufgrund Unachtsamkeit auf das vor ihm fahrende und verkehrsbedingt abbremsende Fahrzeug, ebenfalls einen VW, auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, was zu einer kurzen Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs führte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die eingesetzte Polizeistreife zudem durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf einen Böschungsbrand in unmittelbarer Nähe der Unfallörtlichkeit hingewiesen. Nachdem das Feuer durch die eingesetzten Polizeikräfte notdürftig abgelöscht werden konnte, übernahm die Freiwillige Feuerwehr Waldshut die weitere Brandbekämpfung und konnte so den Brand endgültig ablöschen. Zu einem nennenswerten Sachschaden kam es durch das Brandgeschehen nicht.

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