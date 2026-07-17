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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Säugling kurzzeitig in Auto eingesperrt - Polizei als Retter im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 11:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Dogern gerufen. Es wurde mitgeteilt, dass sich ein Säugling in einem verschlossen Auto befinde und die vor Ort befindliche Mutter das Fahrzeug von außen nicht mehr öffnen konnte. Nachdem zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Waldshut-Tiengen unverzüglich vor Ort eilten, stellten sie das verschlossene Fahrzeug und die besorgte Mutter fest. Nachdem es den Polizeikräften gelang die Fahrerscheibe des Pkw zu überwinden, konnte der Säugling unmittelbar wieder in die Obhut der Kindsmutter übergeben werden. Eine anschließende Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab, dass sowohl Mutter als auch Kind wohlauf waren.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christian Conrath
07741/8316-390
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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