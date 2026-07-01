Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Feier zum 125-jährigen Bestehen des Löschzugs Gruiten

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Haan (ots)

Der Löschzug Gruiten wird 125 Jahre alt - und dies wird gemeinsam mit der Bevölkerung am Samstag, 11. Juli, von 14 bis 22 Uhr am und im Gerätehaus an der Bahnstraße 62 gefeiert.

Die Besucher erwarten erfrischende Getränke, Kaffee und Kuchen sowie leckere Speisen vom Grill. Für die kleinen Gäste gibt es eine tolle Hüpfburg, auf der sie sich austoben können. Sie können zudem an einer Rundfahrt in einem Feuerwehrauto teilnehmen.

Neben der Unterhaltung werden interessante Einblicke in die Feuerwehrarbeit geboten und diese bei Übungen demonstriert. Feuerwehrangehörige erläutern alles Wissenswerte rund um Ausrüstung, Technik und Aufgaben. Sie beantworten natürlich auch alle Fragen zur Welt der Feuerwehr. Am Abend wird bei Musik weitergefeiert.

Der Löschzug Gruiten freut sich auf zahlreiche Geburtstagsgäste.

Hinweis an die Redaktionen:

Für eine Ankündigung der Veranstaltung wären wir Ihnen sehr dankbar. Sie sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

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