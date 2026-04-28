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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am 22.04.26 wurde ein in der Lindenstraße in Straßenhaus geparkter Pkw BMW 1er in rot an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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